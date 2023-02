„Aktiv ansprechen statt auf Interesse warten“

Laut dem UNESCO-Institut für Statistik liegt der Frauenanteil in der Forschung und Entwicklung weltweit unter 30 Prozent. In Österreich waren laut FEMtech, einer Initiative des Klimaschutzministeriums zur Förderung von Frauen in Forschung und Technologie, 2019 gerade einmal 24 Prozent der im gesamten F&E-Bereich Beschäftigten weiblich. Im Hochschulsektor lag der Anteil bei 38 Prozent, wobei die Quote der Professorinnen mit 28 Prozent 2020 noch einmal niedriger war. Und das, obwohl an den öffentlichen Universitäten 53 Prozent der Studierenden weiblich sind. Allerdings sind die MINT-Fächer nach wie vor männlich dominiert. An der FHV liegt das Verhältnis in den technischen Fächern etwa bei 80 Prozent Männern zu 20 Prozent Frauen.