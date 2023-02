Söldner-Chef rechnet mit jahrelangen Kämpfen

Der russische Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin erwartet nach eigenen Angaben noch jahrelange zähe Kämpfe in der Ukraine. Die Russland geplante Eroberung der Regionen Donezk und Luhansk könnte eineinhalb bis zwei Jahre in Anspruch nehmen, sagte der Chef der Wagner-Gruppe in einem am Samstag von einem russischen Militärblogger veröffentlichten Interview-Video.