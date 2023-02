Vertrauensindex: Warum Rauch punkten konnte

Eine der drastischsten Einschränkungen in der Pandemie war der Lockdown für Ungeimpfte. Die verständliche Wut der Betroffenen wirkt bis heute nach und hat der FPÖ in Niederösterreich bei der zurückliegenden Landtagswahl neben dem Thema Asyl hohe Gewinne eingebracht. Diese Wut spielt auch beim höchsten Plus im Vertrauensindex seit Langem eine Rolle. Dort wird jener Politiker belohnt, der das Ende der Corona-Einschränkungen verkündet hat.