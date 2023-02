Austria Lustenau ist nur eine Randnotiz

Die Austria machte sich gestern Nachmittag auf den Weg in die Festspielstadt. In der übrigens Salzburg in der Bullen-Arena tatsächlich laufend Festspiele feiert. Seit 34 Bundesliga-Heimspielen ist der Serienmeister auf eigenem Platz ungeschlagen und feierte dabei 28 Siege. Das sagt wohl alles aus.