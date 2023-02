Wer holt Gold? Abfahrt der Damen ab 11 Uhr LIVE

Extremer Druck hat sich im Vorfeld aufgrund der zwei Bronze-Medaillen in Kombi und Super-G nicht aufgestaut. Angesichts von nur zwei Saisonstockerlplätzen, die Ortlieb (2.) und Hütter (3.) jeweils in verschiedenen Lake-Louise-Rennen einfuhren, greifen die ÖSV-Frauen sowieso aus der Rolle der gefährlichen Außenseiterinnen an. „Das Team hat hier in Frankreich eine gute Energie gefunden und wir hoffen, dass es so weitergeht“, betonte Ortlieb.