Bitter! WM-„Doppel-Blech“ für Österreich

„Hatte es ja in der Hand“

Überhaupt war es ein äußerst knappes Rennen. Nina Ortlieb schrammte nur hauchzart an Gold vorbei. Ganze vier Hundertstel fehlten auf den ganz großen Coup. „Ich ärgere mich eh ein bisserl, weil etwas mehr drin gewesen wäre“, erklärte sie unmittelbar nach ihrer Fahrt im ORF-Interview. Immerhin gibt‘s für sie eine Medaille. Im Gegensatz zu Conny Hütter und Mirjam Puchner. „Platz vier ist bei der WM immer undankbar“, meinte Puchner nach ihrem Lauf im ORF-Interview: „Aber ich hab‘s ja selber in der Hand gehabt. Ich hätte halt schneller fahren müssen, dann hätte ich gefreut. So merke ich, wie‘s mich mit der Zeit immer mehr ärgert, aber es hilft ja nichts.“ Puchner weiter: „Auf der kurzen Strecke darfst du dir keine Fehler erlauben. Die heutige Performance passt ein wenig in die Saison - ich bin meistens knapp vom Podest entfernt.“