Neuer Heli-Stützpunkt an der alten Römerstraße

Auch der Zurndorfer Bürgermeister Werner Friedl freut sich, dass der Stützpunkt in seine Heimatgemeinde kommt. „Wenn die Gelben Engel von der neuen Basis aufsteigen, sind sie in vier Minuten in Eisenstadt“, ist er begeistert. In der kommenden Woche soll der Vertrag mit dem Grundstücksbesitzer unterschrieben werden, dann könne man anfangen zu arbeiten.