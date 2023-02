USA: Chinas Spionageballons in mehr als 40 Ländern

Dennoch bleibt die Regierung in Peking bei ihrer Darstellung. „Ich denke, das ist Teil des Informationskrieges, den die USA gegen China führen“, sagte die Sprecherin des Pekinger Außenministeriums, Mao Ning, am Donnerstag. Die internationale Gemeinschaft wisse genau, wer in Wirklichkeit „die Nummer Eins unter den Spionage- und Überwachungsimperien“ sei. US-Präsident Joe Biden sagte, dass es weiterhin Austausch zwischen den beiden Ländern gebe und die US-Regierung keinen Konflikt suchen würde.