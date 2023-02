Neuer Streamingsender: Zahlt sich ein Abo aus?

Von Klassikern bis Reality-Shows

Auch Spezialinteressen werden bedient, viel Geld wurde etwa in den Konzertfilm „Knebworth 22“ mit Liam Gallagher investiert. Für Reality-TV-Fans gibt es das brandneue Format „Dating Naked“, in dem - genau - die Kandidaten ohne Bekleidung flirten. Paramount will aber nicht nur mit brandneuen Exklusiv-Formaten punkten, sondern hat auch einen ausladenden Katalog an geliebten Klassikern im Hintergrund. Mit dabei u. a. „Dexter“, „The Good Wife“, „Twin Peaks“, alle „Mission Impossible“-Filme, „Transformers“-Filme u. v. m. Außerdem ist zu erwarten, dass viele Kinohits bald nach ihrer Laufzeit auf der großen Leinwand bei Paramount landen, so wie jetzt schon der Film „The Lost City“ mit Sandra Bullock.