Nordkorea zeigte bei Parade neue Rakete

Kim bezeichnete demnach die Parade als Demonstration der „bedeutenden“ nuklearen Angriffsfähigkeit des Landes. Satellitenbilder des US-Unternehmens Maxar Technologies zeigten Militärfahrzeuge und Menschenmengen auf dem Kim-Il-Sung-Platz in der Hauptstadt Pjöngjang. „Nach den offensichtlichen Hwasong-17-ICBM-Paaren folgen vier nicht identifizierte, aber offenbar ähnlich große Kanistersysteme“, so Joseph Dempsey, Verteidigungsforscher am Internationalen Institut für Strategische Studien.