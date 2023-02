Pöltl steht vor Rückkehr zu den Toronto Raptors

Für die Spurs hat es am Mittwoch (Ortszeit) die inzwischen zehnte Niederlage in Folge in der NBA gesetzt. Die Texaner verloren 98:112 in Toronto und somit bei Pöltls ehemaligem und mutmaßlich auch künftigem Arbeitgeber. Der Wiener bilanzierte mit zwölf Punkten, sieben Rebounds, drei Assists und zwei Steals in 27:49 Minuten auf dem Parkett.