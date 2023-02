Vs. Wöber: Sabitzer erstmals in ManUnited-Startelf

Und passender kann sein „erstes Mal“ kaum sein, geht es doch ausgerechnet gegen ÖFB-Teamkollegen Maximilian Wöber. Besonders interessant: Das Spiel ist ein Nachtrag des achten Spieltags der Premier League. Hätte dieses Spiel also wie geplant Mitte September stattgefunden, wäre das Österreicher-Duell auf der Insel „erst“ kommendes Wochenende zustande gekommen. Da prallen die beiden Klubs - nämlich in der Rückrunde - in Leeds schon wieder aufeinander.