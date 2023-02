Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Murau

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war gegen 21 Uhr in St. Egidi auf der Gemeindestraße Lassnitzbach in Fahrtrichtung Murau unterwegs, als sein Fahrzeug in einer Linkskurve plötzlich ins Schleudern geriet. Der junge Lenker prallte mit seinem Pkw daraufhin frontal gegen den entgegenkommenden Wagen einer 64-Jährigen aus Murau. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß ebenso verletzt wie ihre beiden Mitfahrer. Nur ein 69-Jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Auch der 18-Jährige und ein 15-Jähriger, der mit ihm im Wagen saß, trugen Verletzungen davon.