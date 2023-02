Baseball-Revolution nach freiwilligen Abstiegen

Mit einem sehr jungen Team wollen die Kardinäle mittelfristig in der zweiten Liga wieder ein Bundesligateam aufbauen. „Die Abhängigkeit von ausländischen Spielern war zu groß. Der eigene Nachwuchs konnte nicht ausreichend gefördert werden“, so Obmann Wolfgang Eß. Zudem zog es Topspieler Lukas Bickel ins Ausland. Der 24-Jährige spielte bereits im Winter in Australien und schlägt ab Frühjahr beim deutschen Bundesligisten München auf.