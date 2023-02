Alexis Pinturault: Erst Gold, dann Sieger-Bussi

Denn der Franzose war zuvor nicht nur sieglos, sondern sogar krank. Den Chamonix-Slalom sowie etliche Termine in Courchevel musste er auslassen. Doch dann schlug der Franzose daheim eiskalt zu. „Wahnsinn, dass ich in meinem Dorf eine Goldmedaille machen kann. Vielleicht wird es heute keine große Party, weil die WM ja noch lange dauert. Aber wir werden den Abend genießen“, so Pinturault. Dann sich wieder auch mitdabei: Seine Managerin, Betreuerin und Ehefrau Romane.