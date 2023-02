Schüsse mitten in der Nacht: Cobra im Einsatz

Cobra-Beamte drangen schließlich in die Wohnung, in der sich der Verdächtige alleine aufgehalten hatte, ein. Im Schlafzimmer wurde der Mann festgenommen. „In der Wohnung konnten mehrere, bereits abgefeuerte sowie noch nicht abgefeuerte Kleinmunitionsteile und ein Kleinkalibergewehr festgestellt und sichergestellt werden“, so die Ermittler. Zudem wurde in der Küche Cannabis entdeckt.