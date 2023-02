„Wir waren dem zwei Jahre lang nicht ausgesetzt“

Mehr als eine halbe Million Menschen sind innerhalb einer Woche Ende November an der Grippe oder grippeähnlichen Symptomen erkrankt. Die Influenza-Welle hat Österreich in dieser Saison besonders früh und besonders stark erfasst. Sind die Corona-Maßnahmen der letzten beiden Jahre daran schuld? Und wie kann man das eigene Immunsystem stärken? Sind Vitamin-Infusionen der neue Gesundheits-Booster oder reine Geldmacherei? Darüber hat krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Dr. Andreas Krauter, in der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins gesprochen.