Fahrerflucht: Polizei schnappte Unfall-Lenker (21)

Probescheinbesitzer alkoholisiert am Steuer

Die Polizei hielt den Abschleppwagen an und unterzog den Lenker einer Fahrzeugkontrolle. Ebenfalls angetroffen wurde dort ein 21-jähriger St. Veiter, der zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert war. Im Zuge weiterer Erhebungen stellte sich schließlich heraus, dass der 21-Jährige den Unfall mit dem dunkelgrauen Kombi verursacht hatte. „Daraufhin war er sofort geständig“, so Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. Weil er zum Tatzeitpunkt Besitzer eines Probeführerscheins war und alkoholisiert am Steuer gesessen hatte, habe er die Flucht ergriffen.