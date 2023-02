In der SPÖ geht es drunter und drüber

SPÖ will keine Diskussion, tut aber alles dafür

So weit läuft wieder alles, könnten die Roten sagen - aber das tut es nicht. In der Partei rumort es weiterhin heftig. Am Wochenende ging es wieder rund. Zwar beteuern alle - selbst der unermüdliche Kritiker Hans Peter Doskozil -, dass aus Parteiräson mit den Zwischenrufen in Richtung Parteichefin Pamela Rendi-Wagner für einige Wochen aufgehört werde. Denn in vier Wochen wählt Kärnten und Ende April ist in Salzburg Urnengang. „Die SPÖ will keine Debatte, tut aber alles dafür, dass gleich wieder eine entsteht“, kritisiert Politikexperte Thomas Hofer.