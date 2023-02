Unerkannt auf Stimmenfang im Einkaufszentrum

Wir müssen und gegenseitig helfen“, sagt Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Rande seiner Stadttour gemeinsam mit SPÖ-Landesparteichef David Egger. Klar, die Situation der Roten ist nach den geschlagenen Wahlen alles andere als lustig. Und Egger kann vor der Landtagswahl am 23. April jede Hilfe brauchen. Auch wenn er schon länger Parteichef ist, gilt er immer noch als Neuling in der heimischen Politik.