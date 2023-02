Antrag: Parteien-Geld auf Stadt-Website offenlegen

Jedes Jahr werden eine Million Euro an Parteien gezahlt

Er möchte zumindest in Innsbruck für mehr Transparenz sorgen. Jedes Jahr werden in Innsbruck etwa eine Million Euro an die Parteien und deren Klubs an Parteienförderung gezahlt. In Zahlen für 2022 sieht das so aus: Die Grünen als stärkste Fraktion im Innsbrucker Gemeinderat bekamen 261.142,14 Euro, als zweitstärkste Fraktion bekam die FPÖ 212.325,64 Euro und so geht die Liste absteigend weiter bis sie schließlich bei den kleinsten Fraktionen angekommen ist. So bekam 2022 beispielsweise das „Gerechte“ 17.242,48 Euro.