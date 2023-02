Einbruch bei Ex-Salzburger! Seine Frau schaute zu

Dabburs Frau war zur Tatzeit zwar unterwegs, wurde aber vom Alarmsystem über den Einbruch informiert, via Online-Kamera sah sie die Eindringlinge in ihrem Haus. Sie verständigte sofort die Polizei, wodurch die Verdächtigten auf frischer Tat ertappt wurden und mittlerweile in U-Haft sitzen.