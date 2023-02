Strolz: Mit freiem Kopf zur letzten Chance

Gilt für die morgige Generalprobe in Chamonix. An einem Ort, an den Strolz gestern mit guten Erinnerungen anreiste: Vor fünf Jahren feierte er dort seinen ersten Slalom-Europacupsieg. „Das sind schöne Erinnerungen, die ich an diesen Ort habe. Es ist ein gutes Pflaster für mich - so soll es auch bleiben.“ Ein solides Ergebnis rund um die Top-10 könnte für einen Einsatz beim WM-Slalom zu wenig sein. Weiß auch Strolz, der volle Attacke verspricht: „Im Endeffekt gibt es nur eine Devise: Gas geben, Risiko eingehen.“