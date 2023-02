Kurz vor Ski-WM: Speed-Spezialist beendet Karriere

Im Weltcup erreichte der Franzose zwei dritte Plätze im Super-G. 2015 stand er in Meribel am Stockerl. Drei Jahre später jubelte der Speed-Spezialist in Kvitfjell - und das mit Startnummer 49. „Ich hatte das große Glück, meine Leidenschaft in einer tollen Gruppe, meiner zweiten Familie, ausleben zu können“, zeigt er sich dankbar. „Wir haben tragische, aber auch unvergessliche Momente erlebt, die uns noch mehr zusammengeschweißt haben.“