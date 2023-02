Einbrecher stahlen bei Blitz-Coups Hunderte Handys

Flucht im Taxi

Kurz nach dem dritten Einbruch konnten sie zwei Täter erwischen. Weitere zwei flüchteten in einem kurz zuvor in Wien gestohlenen Pkw und stiegen dann in ein Taxi um, das von einer Landsfrau (36) gelenkt wurde. Für sie klickten wenig später im 10. Bezirk in Wien ebenso die Handschellen wie für den Fünften, der später in Rumänien festgenommen und kürzlich nach Österreich ausgeliefert wurde.