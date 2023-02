Zillertalerin (24) machte Models die Haare schön

Spannende Erfahrung in einer tollen Eventlocation

Die gebürtige Zillertalerin Chiara Murschetz war gemeinsam mit dem La Biosthétique Fashion Week-Team für die Runway Show vom Modeunternehmen Marc Cain in der angesagten Eventlocation des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof im Einsatz. „Eine spannende und inspirierende Erfahrung“, schwärmte die 24-Jährige nach ihrer Rückkehr im Gespräch mit der „Krone“. „Das Flair bei der Fashion Week war unbeschreiblich. Es war so richtig cool.“