Imster Holzverarbeiter kauft in Finnland groß ein

Ende Dezember wurden sämtliche Verträge unterzeichnet, nun gab die Wettbewerbsbehörde grünes Licht: Pölkky Oy, so heißt Nordfinnlands größter privater Holzverarbeiter, wurde von der Pfeifer Holding GmbH mit Headquarter in Imst übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit der Übernahme steigt der Beschäftigtenstand der Pfeifer Group auf rund 2600 Mitarbeiter in insgesamt vier Ländern, der prognostizierte Jahresumsatz erhöht sich 2023 auf 1,4 Mrd. Euro.