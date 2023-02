Weitere Betrugsopfer am „Ändere dein Passwort Tag“

Einige Zehntausend (!) Euro verlor ein 61-Jähriger aus Faak am See. Zwischen Mai 2022 und Jahresende investierte er diese nämlich in Kryptowährungen. „Nachdem der Mann nun den ihm versprochenen Gewinn von 124.000,-- Euro ausbezahlt haben wollte, wurde er zur Bezahlung einer Steuer in Höhe von 19% aufgefordert“, erklärt die Polizei. Daraufhin erstattete er nun die Anzeige.