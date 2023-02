Prohaska: „Das ÖFB-Präsidium ist viel zu groß“

Wahnsinn - das war mein erster Gedanke, als ich vom Rücktritt des Gerhard Milletich hörte. Mein zweiter Gedanke war ein Rückblick in meine Zeit als Teamchef: Da gab es einen Präsidenten Beppo Mauhart, der kam aus der Wirtschaft, war unabhängig, was er sagte, zählte. Was später dann auch bei Friedrich Stickler so war.