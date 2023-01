ÖFB-Aus von Milletich dank „Gatschhofer“ und Co.!

Die große Frage allerdings: Wer will sich die „Schlangengrube ÖFB“ wirklich antun? Die weitere Vorgehensweise wird in der Präsidiumssitzung am Freitag festgelegt, wer gesehen hat, wie manche Personen mit Milletich umgegangen sind, wird sich hüten, das Amt anzutreten. Götschhofer und Co. haben dem Verband keinen großen Gefallen getan.