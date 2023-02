Gefängnisstrafe nach Schlägen mit Bierflasche

Ohne ersichtlichen Grund soll der 40-Jährige im September des Vorjahres in einem Café in Imst einen anderen Gast erst mit Bier angeschüttet und ihm dann mit der Flasche zweimal ins Gesicht geschlagen haben. „Ich hatte an diesem Tag einen Streit mit meiner Mutter wegen dem Verkauf von Liegenschaften“, erklärte der Angeklagte am Dienstag in Innsbruck vor Gericht.