Fußgänger (57) mit Schwert erschreckte Autofahrer

Ein 46-jähriger Einheimischer hatte am Dienstag aufgrund einer verdächtigen Beobachtung, die er machte, einen Notruf abgesetzt. Der Innviertler gab an, dass er in Aurolzmünster an einem Mann vorbeigefahren sei, der zu Fuß in Richtung Ortszentrum unterwegs war und in seiner Hand ein Schwert geführt habe.