Tinder-Betrug aus Zelle: Opfer dachte an Suizid

„Ich stehe vor einem Scherbenhaufen, war so weit, dass ich mit dem Auto gegen einen Baum fahre“ – eine 27-Jährige berichtet am Landesgericht Ried, wie sie sich via Tinder verliebt hatte und dann schamlos ausgenommen wurde. Ihr „Sascha“ sei festgenommen worden, bräuchte Geld, ein angeblicher Anwalt setzte sie via Handybotschaften unter Druck. Sie müsste Geld überweisen, sonst würde er für lange im Gefängnis landen. Dann sei der Angebetete, von dem die Frau nur die Stimme kannte, auch noch zusammengeschlagen worden, liege im Koma. Am Ende waren 59.200 Euro geflossen und der „Anwalt“ ließ Sascha offiziell sterben.