Steirisches Paar rettete Betrunkene vor Erfrieren

Im Schnee kann eine Pause - vor allem bei Minusgraden und in betrunkenem Zustand - lebensbedrohlich sein. Dass sie sich in so eine brenzlige Situation begibt, hat eine 34-Jährige in Murau aber nicht mehr wahrgenommen und sich auf dem Weg von einem Lokalbesuch nach Hause offenbar neben der Straße hingelegt.