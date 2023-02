Kommt jetzt Schwarz-Blau auch in Niederösterreich?

Absolute in Regierung ist einmal weg, einmal nicht

Jedenfalls braucht Mikl-Leitner – trotz Proporzregierung wie in OÖ – einen Koalitionspartner, weil sie die absolute Mehrheit auch in der Landesregierung verloren hat und daher ein Pakt mit Grün und Neos im Landtag zu wenig wäre. Aber warum verliert die ÖVP in Niederösterreich mit noch immer 39,9 Prozent die Absolute in der Landesregierung, die sich die ÖVP in Oberösterreich 2021 mit bloß 37,6 Prozent keck sichern konnte? Vor allem, weil in Niederösterreich der/die Landeschef/in bei der Verteilung der Regierungssitze seiner Partei eingerechnet werden muss, weshalb neun Sitze gerecht verteilt werden müssen. In Oberösterreich ist die Einrechnung eine Kann-Bestimmung, daher werden meist nur acht Regierungssitze verteilt, der LH ist extra, er steht ja auch über den Dingen und der Parteipolitik (Vorsicht, Ironie).