BBU-Damen sind auf dem besten Weg ins Final Four

Für die Falken war es in dieser Spielzeit der siebte Erfolg im zehnten Spiel. Wie schon in der Vorsaison gehören die Salzburgerinnen zu den besten Teams der Liga. Da erreichten Emma Stockinger und Co. das Final Four, welches aus organisatorischen Gründen abgesagt werden musste. Mit derart konstanten Leistungen ist auch der erneute Einzug ins Finalturnier – und vielleicht sogar mehr – nur Formsache. „Wenn wir vollzählig sind, steht dem Erfolg nur unser Auftreten im Spiel im Weg. Jede Spielerin ist wichtig“, erklärt Trainer Biberovic.