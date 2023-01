Nur noch ein Schritt bis zur absoluten Weltspitze

Lamparter als Inspiration

Hilfreich ist die Zusammenarbeit mit Johannes Lamparter, der in Seefeld triumphierte. „Seine Nervenstärke ist beachtlich. Ich kann mir vielabschauen, Jo ist sehr inspirierend für mich.“ Inspiration erhält er auch beim Gedanken an Mario Seidl, der sich am Kulm als Skiflieger (220,5 Meter) versuchen durfte. „Das würde ich auch gerne mal machen. Auch wenn ich sicher nervös bin – die 200 Meter sind ein Ziel von mir.“ In der kommenden Saison soll es die Weltcup-Premiere geben. Zuvor will er aber noch den letzten Schritt zur Weltspitze nehmen.