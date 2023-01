Kranker Hamster einfach im Müllraum abgestellt

Am Wochenende musste die Tierrettung ICARA wieder ausrücken: In einem Müllraum in der Linzer Karl-Steiger-Straße wurde ein Käfig abgestellt. Darin ein kleiner, abgemagerter Hamster. Als würde es sich um Sperrmüll handeln, lag ein Zettel darauf: „Frei zum Mitnehmen“.