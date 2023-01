Aus diesen Ländern stammen die meisten Asylanträge

Karner: „System Schengen kaputt“

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte zuletzt in den hohen Asylantragszahlen insbesondere in Binnenländern wie Österreich neuerlich einen Beleg dafür gesehen, „dass das System Schengen kaputt ist“. Ein funktionierender Schutz der Außengrenzen brauche sowohl technische Verbesserungen als auch rechtliche Anpassungen, so Karner am Sonntag in einer Stellungnahme.