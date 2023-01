Linzer hat das Abenteuer zu seinem Beruf gemacht

Hochgiftige Schlange und Notlandung

Klinger kletterte mit Kapazundern wie Sepp Friedhuber und Edi Koblmüller in den USA und in Südamerika. In Namibia, Südafrika, Tansania und Botswana lernte er mit Kunden neue Stämme kennen. Er spannte an türkisblauen Stränden in Mauritius und auf den Seychellen aus. Verliefen alle Reisen ohne Zwischenfälle? „Einmal entdeckten wir gerade noch rechtzeitig beim Essen im Krüger-Nationalpark eine hochgiftige Schlange“, lacht Klinger. „Und bei einem Heimatflug zu Heiligabend von Neuseeland mussten wir in Sydney notlanden. Angeblich nur eine harmlose Panne“