Die Volkspartei hat ihr Machtzentrum verspielt

Die Niederösterreicher bringen die Bundespolitik in Turbulenzen. Der ohnedies schwächelnde ÖVP-Kanzler Karl Nehammer, sozialisiert in der niederösterreichischen ÖVP und von ihr wesentlich getragen, kann auf sein Fundament nicht mehr zählen. Das Volkspartei-Machtzentrum St. Pölten ist Geschichte. Viele in der ÖVP, die bis Sonntag wie die Lemminge hinter Mikl-Leitner hertrotteten, werden ihre noble Zurückhaltung aufgeben. Die Regierung wird noch instabiler als schon bisher.