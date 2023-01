Pfählungsopfer wird wahrscheinlich wieder gesund

„Ich bin froh, dass er auf dem Weg der Besserung ist und wünsche ihm alles Gute für die Genesung.“ Auf der Kur hat der Bürgermeister von St. Marienkirchen an der Polsenz, Harald Grubmair, vom schrecklichen Pfählungsunfall in seiner Gemeinde erfahren, kennt natürlich die betroffene Familie. Dass der schwerst verletzte 39-Jährige, der Samstagmittag rücklings aus fünf Metern Höhe auf einen Pfahl eines Maschendrahtzauns gestürzt war und von diesem unterhalb des Brustkorbs aufgespießt worden war, am Sonntag schon außer akuter Lebensgefahr war, grenzt an ein kleines Wunder.