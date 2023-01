Bis zu eineinhalb Meter: Jetzt kommt der Schnee!

Vorgeschmack am Montag

Einen leichten Vorgeschmack bekommen wir schon im Laufe des Montags, wenn erste - bescheidene - Schneefälle von Bayern her eintreffen. Spannend wird es dann aber ab Mittwochabend. Laut Brandes schneit es dann in ganz Tirol, dabei kristallisieren sich zwei Schwerpunkte heraus. „Einer ist der Arlberg mit dem oberen Lechtal. Zwischen Landeck und St. Anton kann sogar im Tal bis zu einem Meter Schnee fallen“, prognostiziert der Meteorologe.