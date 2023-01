Weiterhin intensiver Schneefall in den Bergen

In der Westhälfte überwiegen am Donnerstag die Wolken und es schneit immer wieder, in den Staulagen an der Alpennordseite vorübergehend auch kräftig. In der Osthälfte wechseln hingegen Sonne und Wolken in rascher Folge und auch hier ziehen ein paar Regen- und Schneeschauer durch. Die Schneefallgrenze liegt bei 300 bis 600 Meter Seehöhe. Der Wind weht lebhaft bis kräftig aus West bis Nordwest, nur im Süden ist es eher windschwach. Die Frühtemperaturen erreichen minus fünf bis plus vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwei bis sieben Grad.