Wird die NÖ-Wahl die Bundespolitik beeinflussen?

Heute steht für fast 1,3 Millionen Niederösterreicher der Gang zur Wahlurne an. Die Wahl um den Landtag in NÖ ist insoweit brisant, da die ÖVP erstmals Ihre absolute Mehrheit verlieren dürfte. Welche Partei der Junior Partner sein wird, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen erleben. Für die Bundespolitik ist die NÖ-Wahl insoweit von Brisanz, als ein möglicher Aufstieg der FPÖ auch die Bundesregierung unter Zugzwang bringen könnte. Glauben Sie, die Bundespolitik wird sich aufgrund der NÖ-Wahl ändern?