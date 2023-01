Niederösterreich: Eine Wahl, die Weichen stellt

Eine krachende Niederlage droht auch der SPÖ in Niederösterreich. Erstmals werden die Roten möglicherweise keinen Landeshauptmann-Vize in NÖ stellen. Das Wahlergebnis geht zwar auf die Rechnung von Spitzenkandidat Franz Schnabl, aber es wird eine Sogwirkung nach unten für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner entfachen. „Die Stimmung, dass die SPÖ mit Rendi-Wagner keinen gloriosen Nationalratswahlkampf bestreiten kann, wird sich durchsetzen“, prophezeit Hofer. Dieses Momentum wird Doskozil nützen. Denn die kommenden sechs Monate ist er Chef der Landeshauptleutekonferenz - damit hat er endlich eine bundespolitische Bühne. „Er wird den Genossen zeigen, was alles möglich wäre, wenn er im Bund aktiv wäre“, so Hofer.