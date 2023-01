Diese Kurven bringen Vanessa ordentlich Kohle

Heute strahlt die 30-Jährige mit einer perfekt geformten, aber nicht zu dünnen Figur in Bikinis ihres eigenen Labels. „Über ein Jahr lang habe ich an den Designs gearbeitet.“ Dabei ließ sich die Influencerin auch von einem TV-Team begleiten. In „Junges Geld – Uns gehört die Welt“, immer mittwochs 21.20 Uhr auf PULS4, gibt Vanessa Mariposa Einblicke in ein nicht immer nur glamouröses Leben als erfolgreiche Unternehmerin.