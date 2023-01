Mike und Zara Tindall beim Skifahren in Salzburg

Dass die Royal Family gerne mal nach Österreich zum Skifahren kommt, ist längst kein Geheimnis mehr. Jahrelang machten Prinzessin Diana, König Charles und ihre Söhne, die Prinzen William und Harry, Urlaub in Lech am Arlberg. Eine Zeit, die vor allem der Herzog von Sussex so genossen zu haben scheint, dass er in seinen Memoiren verriet, er habe sich mit dem Gedanken gespielt, in Vorarlberg als Skilehrer anzuheuern.