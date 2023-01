Tickets für „Plane“ mit Gerard Butler gewinnen!

„Plane“ mit Gerard Butler („Geostorm“, „Angel Has Fallen“) und Mike Colter („Luke Cage“) landet am 3. Februar in unseren Kino. In dem Action-Thriller muss Butler als Pilot seine bei einem Sturm beschädigte Maschine ausgerechnet in einem Kriegsgebiet notlanden - und anschließend seine Passagiere aus den Händen von Rebellen retten. Wir verlosen 2x2 Kinotickets für das Action-Feuerwerk!