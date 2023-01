Pensionist beim Kauf von Kryptowährung geprellt

Das erste Betrugsopfer ist ein 82-Jähriger, der im Internet auf ein vermeintliches Angebot zum Investment in Kryptowährung aufmerksam wurde. Als der Spittaler daraufhin per WhatsApp kontaktiert wurde, investierte er tausend Euro. Im Dezember wurde dem Pensionisten vorgegaukelt, dass er hohe Gewinne erzielt habe. Um diese auszahlen zu können, müsse er jedoch einen fünfstelligen Eurobetrag an Steuern leisten.